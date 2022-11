Műsort adtak az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola előképzős növendékei, az evangélikus kórus, majd Szekeres Adrien dalolt a közönségnek.

A második vasárnapon a Mikulás is megérkezik a Szabadság térre, majd a Bogármuzsika gyermekkoncertje és Janovszki Csenge ünnepi műsora következik. Advent második vasárnapján csizmafényesítő kézműves játszóház is lesz a városháza dísztermében, és csillagszóró családi játszótér is színesíti a programokat.