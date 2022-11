A közelgő karácsonyra is lehetett hangolódni. Rengeteg műfenyő közül lehetett válogatni, de a valódi fenyőknek még nem érkezett el a szezonja. Nem volt hiány karácsonyi díszekből sem. Az igazi régi piacok hangulatát idézte meg egy idős asszony, aki hangosan biztatta a közelbe tévedőket, hogy vásároljanak tőle szőnyeget, vagy éppen bélelt, otthoni lábbelit. A vásározók közül többen válogattak Ambrus Attila kerámiái közül is. Akik megéheztek, azoknak sem kellett aggódniuk, hiszen bőven volt választék frissensültekből. Legfeljebb az árak miatt főhetett az emberek feje, mert akkor megdöbbentőek, ha az infláció miatt már szinte normálisnak számítanak. Az étkezéshez pedig szólt a nóta is, egy önjelölt énekes-gitáros és egy harmonikás kislány is muzsikált.

– Józsi, mi lenne, ha csinálnánk még egy képet arról, hogy itt vagyunk a vásáron? – vetette fel egy hölgy, de mint utólag a legnagyobb közösségi oldalról kiderült, sokan mások is fontosnak tartották dokumentálni, milyen is volt a hagyományos András-napi vásár...