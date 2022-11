Fákat ültettek szombaton a Méntelepen, a Brigetio Öröksége Látogatóközpont mögötti területen. Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, az akció szervezője elmondta, megindító számára az esemény, hiszen rendkívül sok fiatal csatlakozott hozzájuk november 19-én, szombaton kora reggel, akik a heti elfoglaltságuk után a hétvégét is arra szánják, hogy zöldebbé tegyék a környezetüket. Kiemelte a Pőcze családot is, akik szintén elültettek egy emlékfát az eseményen, hiszen számukra is fontos a zöldterületek karbantartása, cselekedetükkel pedig a többi közelben lakónak is példát mutatnak.

A faültetésen részt vett a város polgármestere, dr. Molnár Attila, Dombay Gábor önkormányzati képviselő, illetve a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai is, akik az előkészületekben is sokat segítettek. A polgármester úgy fogalmazott, kiemelten fontos számukra a település zöldebbé tétele. A résztvevőket Hajnal Dóra pogácsával, forró teával, kávéval kínálta.