A klub mozgalmas évet zár ebben az esztendőben. A koronavírus járvány nehéz időszaka után többek között végre újra megrendezhették klubdélutánjaikat, megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről és részt vettek a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének „Nemzedékek éve” elnevezésű programjában is, a Vaszary Iskola diákjaival Felvidékre, míg a Fazekas Iskolásokkal Pákozdra kirándultak. 2022-ben kiemelt programjuk volt az a március 15. alkalmából rendezett megemlékezésük, melyen a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekarral, a Vaszary Iskola diákjaival és az Őszirózsa Dalkörrel együtt ünnepeltek. 2023-ra újabb kirándulásokat szerveznek többek között Lakitelekre, és készülnek a Don-urivi áttörés 80 évfordulójára is. Az eseményről a tata.hu számolt be.