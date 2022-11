A Fotóhónap évről évre a magyar fotókultúra legátfogóbb és leggazdagabb rendezvénysorozata - hangsúlyozza a szervező Magyar Fotóművészek Szövetsége az MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint a közlemény kiemeli, a Fotóhónap fő kiállítása ezúttal is egy ikonikus fotográfus képeit hozza el a magyar közönségnek: az észt származású, de Dél-Afrikában élt és alkotott, világhírű dokumentarista fotográfus, Juhan Kuus fotóit állítják ki Közvetlen történelem - Juhan Kuus életműve címmel a Mai Manó Házban.

Juhan Kuus fotográfiai a Dél-Afrikában zajló konfliktusok harcait és brutalitását örökítik meg, amely iránt a sajtó világszerte érdeklődött az 1980-as, 1990-es években, de az egyszerű emberek örömeit és gondjait, mindennapi életüket és hagyományaikat, az ember és a föld kapcsolatát, valamint az uralkodó társadalmi normákat és tabukat is ábrázolják. Képei és fotóesszéi rendkívül nagy hatásúak; képesek voltak társadalmi, politikai cselekvésre ösztönözni a vizsgált környezetüket. Juhan Kuus munkáit a Times, az Independent, a New York Times, a Paris Match és a Los Angeles Times is rendszeresen közölte.

Művészek

A MANU-TÍPIA című kiállítás szeptember 9-től október 9-ig volt látható a Vármúzeumban. A tárlaton Adorján Attila, Agócs József, Bakody Máté, Balogh Gábor, Baloghné Kovács Matild, Baráth Gábor, Benkőné Kovács Márta, Chochol Etelka, Cseke Evelyn, Dudás Szabolcs, Fejér János, Felicides Ildikó, Fiala de Gábor, Gábor Béla, Gábor Enikő, Gálos László, Gombos Lajos, Görbe Anita, Gyenes Kata, Haid Attila, Herendi Péter, Hupján Attila, Ilku János, Kenesei János, Kiss Gábor Gibbó, Koscsó László, Liszi Renáta, M. Fodor Éva, Méhész Balázs, Mihály András, Murvai Ervin, Nagy István, Nagy Tamás, Palotás Lehel, Papp Anita, Síró Lajos, Sógor András, Sprenc Balázs, Szabó Andrea, Szabó Maya, Szamódy Zsolt Olaf, Szemán Ferenc, Szőke Erika, Tarjáni Antal, Tuskáné Koncz Éva, Újhelyi Dalma, V. Molnár Imre, Varga Tamás, Varga Tibor, Venczel Attila, Walton Eszter és Zsila Sándor munkái voltak láthatóak.

A Mai Manó Házban látható, átfogó tárlat először hozza el a fotográfus munkásságát a magyar közönségnek - szól a kiállításról a közlemény. A nagyszabású bemutatóval együtt a Fotóhónap programja 38 tárlatot, 31 csatlakozó galériát, 26 budapesti és 9 vidéki helyszínt, továbbá számos kísérőeseményt vonultat fel

A Magyar Fotográfiai Múzeumban Gink Károly, a PaperLab Galériában Ata Kandó és André Kertész, a Foton Galériában Hajdú József, az ArtPhoto Galériában Robitz Anikó, Minyó Szert Károly és Barta Zsolt, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Dezső Tamás és Hans van der Meer, a Várfok Galériában Czigány Ákos, a Faur Zsófi Galériában Kudász Gábor Arion és Kudász Emma Johanna, valamint Szilágyi Csilla és Herczeg Tamás, majd Gáti György, a TOBE Galleryben pedig Almudena Romero képei láthatók a fesztivál ideje alatt.

Idén a Fotóhónaphoz csatlakozott a XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé is MANU-TÍPIA című, átfogó tárlatával, valamint - már hagyományosan - a World Press Photo 2022 kiállítás is.

Budapest és Esztergom mellett idén Gödöllő, Pécs, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Veszprém, Salföld és Gyula is helyszínt ad a Fotóhónap kiállításainak, melyekről a https://www.fotohonap.hu linken olvashatók részletes információk.