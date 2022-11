A tárlaton Bekéné Magyar Melinda, a művelődési központ intézményvezetője és Kerti Károly György festőművész köszöntötte Dórát. Ezt követően Szendi Anna fuvolázott. Művei között található több csendélet, megkapó tájképek, portrék, állatok. A kiállítást bárki megtekintheti december 18-ig, a napokban például az ovisok látogatnak el a könyvtárba.

Korábban egy helyi alkotómunkáit is láthatták az érdeklődők, Szabó Márta állatokat, növényeket és embereket is fest. Korábban az idősek klubjával is volt közös kiállítása, ezúttal azonban önálló tárlata nyílt. A könyvtárban egyébként állandó tárlata van a füzitői születésű, Munkácsy-díjas keramikus iparművésznek, Kumpost Évának.