Sárisáp közösségi oldalán számolt be arról, hogy sajnálatos rongálás történt a településen, ráadásul nem is egyszer, kétszer is. Mint írták, az újtelepi buszmegálló falának deszkái „kiugráltak” a helyükről. Első alkalommal csak hárman, majd őket további kilenc követte. Ketten közülük derékba is törtek.

Hozzátették, valószínűleg segítségük is volt a nem mindennapi attrakcióban, „kitűnő” munkát végzett az elkövető/elkövetők. Tanácsként azt javasolták a keménykedőknek, hogy legközelebb ilyen esetben a fölös energiáikat a betonba üssék, az jobban fog fájni. Kérik, hogy akinek információja van az esettel kapcsolatban, az jelezze a polgármesteri hivatal titkárságán a 33/518 310-es telefonszámon.