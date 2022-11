Kutatást végzet az önkormányzati nyilvánosságról 2021-ben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projektjének részeként.

A kutatás keretében a helyi önkormányzatok körében a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét vizsgálták, az önkormányzatok honlapját elemezték, valamint próba adatigényléseket hajtottak végre. A hatóság közel 3200 helyi önkormányzat gyakorlatát vizsgálta. A vizsgálat eredményeként 14 önkormányzat esetében állapította meg, hogy a közzététel aktív és passzív formája is példaértékűen megvalósul, Tata ebben a sorban a hatodik legjobb eredményt érte el. A hatóság tájékoztatójában hangsúlyozza, hogy az eredmények közzétételének célja, hogy kiemelje az információszabadság megvalósulása terén jól teljesítő önkormányzatokat - köztük Tata Város Önkormányzatát is - akik példaként szolgálhatnak a többi szervezet számára is.