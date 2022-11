Egy hete küzdenek Mogyi életéért Tatán. A kis kétéves tacskó november 2-án, szerdán érkezett a Tatai Civil Állatvédő Egyesülethez 4,4 kilósan. Sebesülésein túl a veséje sem működött. Az állatvédők akkor azt mondták, hogy olyan rosszak a laboreredményei, hogy nem is szabadna élnie.

Mogyit vélhetően kutyatámadás érte: akkor szerezhette sérüléseit a fején és a fülén. A veséje pedig szinte nem is működött. Ezt okozhatja kullancs fertőzés is, ami nem lett kezelve. A kis tacskónak nem sok esélye maradt arra, hogy életben maradjon. Szomorú történetéről közösségi oldalán számoltak be reménykedve a Tatai Civil Állatvédők.

– Láttunk már ilyen állapotú kutyát, de az már nem élt. Mogyival 10 százalék alatti eséllyel indultunk. A testhőnek 37-38 fok felett kellett volna lennie, ehhez képest Mogyi testhője a 32 fokot sem érte el. A laboreredményei szerint vörösvérsejt szinte nem is volt a szervezetében, a veséje pedig szinte teljesen leállt. De láttuk, hogy küzdeni akar és éhes – kezdte mesélni Mogyi történetét Nagy Éva, a Tatai Civil Állatvédők munkatársa.