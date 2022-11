A hideg is kirázott, amikor gyerekkoromban meghallottam vasárnap délután a Csellengők című műsor semmivel sem összekeverhető nyitó klipjének zenéjét. Középiskolásként rettegve figyeltem, látok-e a fotók között ismerős diákot, vagy éppen felnőttet, hiszen volt rá példa, hogy soha nem került elő az, akinek a fotója felvillant a műsorban… Huszonegy éven át, 1994-től kezdődően a Csellengők műsora vasárnap délutánonként generációk sorát szögezte a televízió elé.

Az eltűnt gyerekek hihetetlen és megrázó történeteit egy törékenynek tűnő fiatal nő mesélte el a nézőknek − huszonegy éven át − hétről hétre. Incze Zsuzsa akkor már három gyermek édesanyjaként tért vissza a tévés munkájához, amikor találkozott a Soul Asylum nevű amerikai együttes Runaway Train (Rohanó vonat) című klipjével, ennek hatására stábot szervezett, és operatőrrel, rendezővel és technikussal elindult az eltűntek nyomába. A Csellengők profi stábjának sok-sok gyermek és felnőtt köszönheti, hogy hazatalált.

A közelmúltban Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba kaptunk meghívást egy író-olvasó találkozóra Incze Zsuzsával, hiszen a Csellengők alapító szerkesztő-riportere két könyvet is írt a régi, tévében bemutatott történetekből, Csellengők - eltűntek nyomában, illetve Szakítópróba címmel. Ahogy megszólalt, ismerősként csengett kellemes hangja, amit nehéz elfelejteni, ahogyan az általa a könyvtárban vetített korabeli történeteket is.

A Csellengők lett a hivatása

– A harmadik gyermekem születése után két évvel szerettem volna visszatérni az M1-re. Ám kiderült, hogy korábbi munkahelyem, az Ablak szerkesztősége már bezárult előttem. Szinte sorsszerű, hogy épp abban az időben láttam meg az egyik televíziós csatornán az amerikai Soul Asylum együttes Runaway Train (Rohanó vonat) című számának megdöbbentő klipjét, benne számos eltűnt amerikai gyermek fotójával. Felzaklatott, érzelmileg mélyen megérintett, és tudtam, hogy nekem ezzel dolgom van – meséli a riporter. Aztán 1994-ben el is indult a Csellengők az MTV 1-es csatornáján, és 2015-ben került adásba az utolsó műsor.

– Kétségbeesett szülők, családtagok hívtak szinte naponta, hogy segítsünk megtalálni gyermeküket. Huszonegy éven át tehát egyre csak jöttek az újabb és újabb történetek. Voltak – sajnos sokan –, akik soha sem kerültek elő, és olyanokról is be kellett számolnunk, akiket már csak holtan találtak meg. Semmihez sem hasonlítható volt az érzés azonban, amikor adás közben, vagy utána pár nappal érkezett a telefon: megkerült az, akiről már hinni sem merte a családja, hogy még életben van. Megtisztelő volt, ahogyan a megkerültek közül többen is a kamera előtt mondták el mi történt velük, és azt is, hogy miért döntöttek úgy, hogy nyakukba veszik a világot. Ezeknek az eseteknek többnyire visszatartó erejük volt, és van talán a mai napig – meséli Zsuzsa, miközben újabb és újabb filmeket vetít a könyvtárban felállított vászonra.

Görögországig vitték a 16 éves kislányt

Megjelenik például az a 16 éves lány, akit - a „boldog és gazdag” élet reményében a barátnőjével együtt egy kelet-magyarországi faluból csaltak el a stricik, hogy meg se álljanak velük Görögországig. A lányoknak szerencséjük volt, hiszen egy görög internetes kávézóból egyikük elérte itthon az édesanyját, aki a hazai rendőrség és az Interpol közbenjárásával segítséget tudott kérni. Testi és lelki sebekkel tele ugyan, de két hét múlva mindkét lányt visszakapta a családja.

– Ezzel szemben két esztendő telt el például Brigitta eltűnése és a hazaérkezése között. Az ugyancsak 16 éves kislányt egy, a szomszédjukban lakó 20 éves fiatalember csalta el, és vitte egészen Olaszországig. Egy hatalmas milánói házba került, ahol egy kuplerájjá alakított épületben kellett volna prostituáltként „teljesítenie”. Bántalmazták, fenyegették, ám Brigi nem tört meg, nem állt kötélnek, végül szó szerint kilökték az utcára, majd két év elteltével a milánói katolikus szeretetotthon, illetve az egyik magyarországi szeretetszolgálat közreműködésével sikerült hazajuttatni őt. Itthon a családja és a Csellengők stábja várta a repülőtéren.

Mindent átélt a Csellengők során

Nehéz volt könnyek nélkül végignézni a viszontlátás megrázó képsorait is. A felvétel végén a Csellengők című műsor gazdája arról is beszélt, miként tudta ő feldolgozni huszonegy éven át a hétről hétre felvett megrázó történeteket. Számára a családja, a szülei, és a gyermekei adták a biztonságos, szerető hátteret. Lényébe mélyen beleivódott egy-egy eltűnt gyermek sorsa, és erre csak akkor ébredt rá igazán, amikor elkezdte írni a könyveit.

– Miközben szavakba öntöttem az eltűntek történeteit, előtörtek újra a jó és rossz érzések: a gyász, a fájdalom, a féltés, a reménytelenség, vagy éppen a viszontlátás felemelő, semmihez sem hasonlítható öröme. Szóval minden, amiket a forgatások idején a családokkal együtt átéltem – vallotta be Incze Zsuzsa.