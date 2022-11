Többek között lehetőség lesz vérnyomás, vércukor, BMI mérésre, testzsír százalék, hasi zsír és alapanyagcsere kalkulációra. 2-es típusú diabetes kockázatértékelő kérdőív kitöltésére. Lesz PSA és prosztatarák szűrés vérből, továbbá vastagbélrák szűrés, utóbbinak ezer forint a költsége.

Hallásvizsgálatra is lehet jelentkezni, de életvezetési tanácsokat is kérhetnek a résztvevők. Lesz állapotfelmérés, tanácsadás , véroxigén mérés, kézmasszás, illetve Itovi biorezonancia mérés is.