A programok délután négy órától Fit Kid bemutatóval kezdődtek és egészen éjfélig tartottak. Több sporttal foglalkozó személy és szervezet is bemutatkozott. Közkedveltek voltak a szülők és a diákok körében is a csapatjátékok. Asztalitenisz, vívás, teqball, csocsó, xbox és társasjáték is színesítette a programokat, adta hírül a komarom.hu.

Nemcsak a diákok, de a szülők, nagyszülők, öregdiákok is szívesen vettek részt a nyolc órán keresztül tartó sportrendezvényen. A Magyar Vöröskereszt bázisiskolájaként sebimitátor is érkezett az iskolába, emellett testzsírt, vércukorszintet és vérnyomást is mértek. Az est folyamán táplálkozási tanácsadás, aerobic, hip-hop és néptánc is helyet kapott a kínálatban. A diákönkormányzatnak és szülőknek köszönhetően a büfében a választék bőséges volt. Az este rendkívül jó hangulatban telt, a diákok alig várják a folytatást.