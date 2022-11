– Folyamatosak a tárgyalások a „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításával kapcsolatban, bár most egy picit megtorpant technikai okok miatt – mondta el Papp Attila Csaba polgármesteri beszámolójában az ülés kezdetén. Beszámolt arról is, hogy a faluház belső felújítási munkálatai várhatóan november 12-éig lezárulnak. A két ülés közötti események sorában szerepelt a nyugdíjas klub leköszönő elnöke. Nagy Béláné csaknem 10 éves munkáját fejezte be. A településvezető szóbeli kiegészítésében elhangzott, úgy érzi, nemigen akad elnöki aspiráns, pedig a majdnem 30 esztendős klub a falu legerősebb civil szerveződése. Kifejtette azt is, hogy személy szerint mindent megtesz, hogy segítsen méltó utódot találni.

A testület támogatta, hogy az idén a faluház belső felújítása miatt november 17-én tartják meg a hagyományos Idősek Napi ünnepséget a 65. életévüket betöltött és életvitelszerűen a településen élő meghívottak részvételével. A grémium arról is határozott, hogy ebben az esztendőben 6 ezer forintos támogatásban részesíti karácsonyi utalvány formájában a 70. életévüket betöltött lakosokat, és természetesen a gyerkőcökhöz is „bekopogtat majd a Télapó”a mikuláscsomaggal.

A szociális célú tűzifa támogatásról készített és elfogadott előterjesztés szerint az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig legfeljebb 3 erdei köbméter tűzifa segélyben részesíti a feltételeknek megfelelő rászorulókat. Az önkormányzat 55 erdei köbméter tűzifa vásárlásához nyert el támogatást.

A települési honlap beszámolt arról is, hogy megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezeléséről is tárgyaltak a képviselők. Mint elhangzott, folyamatos a kapcsolat az intézményekkel az energiafelhasználást érintő kérdésekben. A hozott határozat – a többi között – tartalmazza, hogy a bejövő hőmennyiséget minden intézményben csökkenteni kell: a szociális helyiségekben, raktárakban 18 foknál nagyobb hőmérséklet nem lehet, azokban a helyiségekben, ahol a működés szempontjából nem kell fűtést biztosítani, ott a radiátorokat el kell zárni. Az adott intézmény napi működési idejének befejezését követően, továbbá a hétvégén az intézményben a hétfői működés kezdetéig csak temperáló fűtés mehet, az indításának kezdete legkésőbb 16-17 óra (az intézmény nyitvatartásának függvényében), a fűtés újraindítása reggel 3-4 óra (az időjárástól függően). Az intézményvezetőknek folyamatosan vizsgálniuk kell egyes funkciók, tevékenységek esetében az adott napon, időszakban van-e lehetőség csökkenteni a fűtött helyiségeket, összevonni tevékenységeket, létszámokat.

Az egyebek napirend keretében Hartmann Imre alpolgármester ismét a dűlőutak problémáját vetette fel. Hangsúlyozta, hogy ez már az előző ciklusról áthúzódó gond. Van, ahol a szántót használják dűlőútként, van, ahol a dűlőutat szántóként – így lehetne a kialakult helyzetet summázni. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy bár a Szákszendi Hírmondó tavaszi számában megjelent felhívás éreztette a hatását, még mindig nem dőlhetnek hátra, ezért – ha szükséges – továbbra is szorgalmazza a kiméréseket, amikor pedig indokolt, a szankcionálást. A polgármester úgy vélte, szerencsés lenne, ha a magántulajdonban lévő földeknél a gazdák tudnák egymás között tisztázni a kérdést, az önkormányzatiaknál pedig a helyhatóság teszi meg a szükséges lépéseket.

A testületi ülést követő közmeghallgatásra két lakos érkezett, és végül képviselői felvetések is elhangzottak. Kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, hogy továbbra is napirendben van parkoló létesítése a buszfordulónál, ám a munkálatok az önkormányzaton kívül álló okok miatt csúsznak. Arra a kérdésre, hogy a lakóház előtti járda magán-, vagy közterületnek minősül-e, s hogy az ingatlan tulajdonosa jogosult-e lezárni a gyalogos forgalom elől, azt felelte, hogy természetesen közterület és az általa is ismert tulajdonost fel fogják szólítani a lezárás megszüntetésére.

Az ősszel a kertekben egyre gyarapodó zöldhulladékról elhangzott, hogy azt a szolgáltató mennyiségi megkötés nélkül köteles elszállítani, amennyiben az ágakat kötegelve, a lombot a cégjelzéses zsákban, zsákokban helyezik ki az ingatlanok elé. A társaság évi 8 zsákot biztosít díjmentesen, az önkormányzat pedig keresi a lehetőségét, hogy a térítéses zsákok a hivatalban is megvásárolhatóak legyenek, ne kelljen más településre utazniuk a szákszendieknek.

Végül az oroszlányi hulladékudvar kérdése is felmerült. Dr. File Beáta jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy már jó ideje kész, és a szükséges engedélyekkel is rendelkeznek, ám az a helyzet sajátossága, hogy a projektben 27-en vesznek részt és ameddig nem készül el valamennyi településéé, nem kapják meg az üzemeltetéshez szükséges közös engedélyt.