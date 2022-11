A megye keleti határán fekvő községben az elmúlt években több projekt is sikeresen lezajlott, mint például az Erzsébet utcai, illetve a Bécsi úti járda egy-egy szakaszának térkövezése. Mindemellett új játszótéri eszközöket is vásárolhattak, így a lakosok örömére az Erzsébet utca és a Beloiannisz utca találkozásánál lévő park is jelentősen megújulhatott.

Nagyobb projektekből sincsen hiány, hiszen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pozitív döntésének értelmében a település 160 millió forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) a Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztésére, valamint bővítésére. A baloldali főépület hátsó részéhez hozzá fognak építeni egy 110 négyzetméteres tornaszobát, melyhez kapcsolódva mosdó, öltöző és egy vezetői szoba is létesül. Kicserélik a meglévő épület tetőhéjazatának egy részét is, amelyre napelemeket is felszerelnek majd, a jobb oldali épületrészt pedig részben akadálymentesítik. A beruházás várhatóan a jövő év első felében kezdődhet el.

Csökkentik a rezsiköltségeket - Leányvár szerencsés helyzetben van, ugyanis 2023 decemberéig érvényben vannak az áram- és gázszolgáltatókkal korábban megkötött szerződések, így az önkormányzatnak a fogyasztás után még a régebbi, alacsonyabb összegeket kell fizetnie. A jelenlegi gazdasági helyzethez igazodva több intézkedésről is döntöttek, például jelentős mértékben csökkentették több intézmény energiafogyasztását és ahol lehet, ott alternatív fűtési megoldásokat használnak. A községházára az elmúlt években szereltek fel napelemeket, melyek annyi áramot termeltek, hogy a klímaberendezéseket is arról a rendszerről működtethetik, így eddig a hivatalban nem kellett bekapcsolniuk a gázfűtést. Az óvodában, illetve a gyermekétkezőben is biztosítják a törvényileg előírt hőmérsékletet.

Az önkormányzat a napi teendők mellett minden egyes projektjét saját maga készíti elő – tehát a pályázati anyagok összeállításával nem bíznak meg külsős céget –, így a hivatali dolgozók ezekben az esetekben meghatározott célokra fordítják kapacitásukat. Fontos az is, hogy az igények és a lehetőségek felmérése után csak arra kívánnak pályázni, amelyre tényleg szükség van. A jövőbeli tervek között szerepel az önkormányzati eszközpark bővítése, emellett bíznak abban, hogy a következő években is támaszkodhatnak államilag, illetve európai uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési programokra.