– Őszinte kíváncsisággal vártam, hogy a tősgyökeres pilismarótiak hogyan fognak majd viszonyulni hozzám. Sok mosolygós arcot látok, akik örülnek annak, hogy pozitív folyamatok indultak el. Ugyan az eltelt hónapok alatt még csak a kezdő lépéseket tehettük meg, de sokak szerint előremutató a kép – mondta Hunyadi Balázs, polgármester.

A község új vezetője már a májusi időközi önkormányzati választás estéjén elkezdett tájékozódni a falu helyzetéről. Megtudta, hogy a Magyar Államkincstár részéről van egy több mint 7,4 milliós inkasszó, az orvosi rendelő építésével megbízott vállalkozó pedig átvette a teljes összeg egy részét, mintegy 21,6 millió forintot, majd csődöt jelentett.

Pilismarót

A területen már az őskorban is éltek emberek, a Római birodalom idején Castra Ad Herculem néven létezett itt egy település. 1138-ban említik először oklevélben a mai községet, igaz, akkor még a Marouth és nem a mostani Marót változatot jegyezték le. Mind a tatárjárás, mind pedig a török hódoltság ideje és a Rákóczi-szabadságharc alatt is gyakorlatilag pusztává vált a helység, de a térség mindig újranépesült. Ma megközelítőleg 2 ezer lakos él Pilismaróton.

– Ez a két összeg elúszott és még bizonyos pályázatok hátralékai is ott tornyosulnak előttünk. Ezután informatikai biztonsági szabályzatot sértő dolgokat tártunk fel, de egyes korábbi szerződésekkel kapcsolatban súlyos etikai vétség is felmerült és több mulasztásos törvénysértést is tapasztaltunk – tette hozzá.

Az átvett problémák miatt sokszor erőn felüli munkát kell végezniük a hivatal dolgozóinak, emellett szintén az apparátusra hárulnak a betöltetlen státuszok feladatai is. Dr. Hekman Tibor lett Pilismarót új jegyzője, akinek át kell látnia a számára ismeretlen ügyeket.

Hunyadi Balázs szerint az első sikertörténet az, hogy az önkormányzat magára vállalta a „kemping és a strand” üzemeltetését. Sokak megelégedésére pozitív változás következett be a helyszínen.

Korszerű óvodába járhatnak a gyermekek

– A helyi lakosok és ideiglenes jelleggel itt élők, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete is sokat segített. Külön kiemelném Juhász Zsolt, Máthé Csaba és Németh István vállalkozókat, továbbá Keresztesi Zsoltot, akire kifejezetten sokszor számíthattam – mondta, majd hozzátette, hogy a költségek levonása mellett 1,5 millió forint nyereséggel zárták a szezont.

Növelni szeretnék a terület szolgáltatási színvonalát, ezért kérte a testületet, hogy dolgozzanak ki az üzemeltetéssel kapcsolatban terveket. A vizesblokk felújítása nélkülözhetetlen, a parkosítást és az infrastruktúra-fejlesztést pályázati forrásból, vagy végső esetben az önkormányzat saját büdzséjéből, de meg kell valósítani. A háttérben készül az új településrendezési terv is: az állapotfelmérés lezajlott és most érkeznek el a véleményezési szakaszhoz, melyet a javaslattételi fázis követ majd.

Adóbevételek a településen

Hunyadi Balázs részletesen beszélt arról is, hogy számos olyan nehézséggel kell megküzdeniük, ami az előző, polgármester nélküli időszaknak a hozadéka. Leszögezte azt is, hogy adóbevallási időszakon vannak túl és tapasztalták, hogy az idegenforgalmi adóbevételek nem érik el még az évi 1 millió forintot sem. A jelenlegi helyzetben konkrétan hat rendszeres adófizető van, pedig az önkormányzatnak tudomása van arról, hogy több szálláshely is működik a településen. Éppen ezért hamarosan elkezdődik egy „adófelderítési folyamat”, amely során az érintett épületek, illetve szolgáltatóegységek bejelentését végeznék el, továbbá a rosszul, vagy be nem jelentett ingatlanok viszonyait is tisztázni szeretnék. Nem mellesleg a község vezetésének célja, hogy a csatornahálózattal kapcsolatos anomáliákat is felszámolják. A polgármester semmi mást nem szeretne, mint amit a választási programjában ígért: rendezett környezetet és tiszta viszonyokat.

– Új perspektívát nyithat a falunak a leendő basaharci projekt: egy komoly, emberléptékű, tájba illő, ökotudatos beruházás tervezése zajlik, mely révén Pilismarót felkerülhetne a magyarországi, egyben európai lovas turizmus és lovassport térképére. Továbbá munkahelyek is létrejönnének és adóbevételt is jelentene a falu számára – árulta el.

A korábban nagy port kavart sóderbánya ügyében most is feltörtek az indulatok. Hunyadi Balázs a maga részéről kizárólag szakmai alapon, környezetvédelmi és települési érdekek mentén fog előterjesztést tenni. Végül hozzátette: a viszonyok tisztázásával már az is sikernek számít, ha felismerik a gondokat és megoldást csak úgy találhatnak rájuk, ha látják a problémákat.

Érzik a korábbi korszerűsítés eredményeit, fejlesztést terveznek

Hunyadi Balázs elmondta, hogy energetikai korszerűsítésekben is gondolkodnak, amelyek a megnövekedett energiaárak miatt kifejezetten fontosnak számíthatnak. Úgy véli, hogy mindannyian köszönettel tartoznak az előző vezetésnek – köztük Pergel István Csaba korábbi polgármesternek –, ami nemcsak az óvodának, hanem több intézménynek a modernizálását és fejlesztését is elvégezte, ezáltal csökkentek a fenntartási költségek. A jelenlegi vezető szerint a Nyírő Csaba Sportcsarnok energetikai korszerűsítése is nélkülözhetetlen.

Korszerű óvodába járhatnak a gyermekek

Utcafelújításra is törekednek

Az infrastruktúra fejlesztése fontos feladat az önkormányzat számára, igyekeznek felderíteni a rossz állapotú utakat. Megfelelő pályázati lehetőség esetén járdák és a Duna-parti mellékutcák újulhatnak meg a jövőben. Ha nem nyernek támogatást, akkor önerőből finanszíroznák a kritikus útszakaszok felújítását.

Sport

A pilismaróti sportélet igen aktív, a labdarúgók az elmúlt évtizedekben számos szép sikert értek el. A futball mellett az asztalitenisz is igencsak népszerű a községben. A 2021/22-es szezonban az Osvald Zsolt vezette felnőtt labdarúgócsapat bronz­érmes lett a megyei másodosztályban. A falunapon mindenki „Oszi bája” Pilismarótért Emlék­érmet vehetett át, érdemei elismeréseként.

Nyitva lehet a csarnok

Nyitva maradhat a Nyírő Csaba Sportcsarnok, csökkentik a kiadást

A mostani helyzetben szinte minden település vezetése különböző intézkedési terveket, javaslatcsomagokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy az adott helységekben működő intézményeknél hogyan csökkentsék az energiafelhasználást és a rezsiköltségeket. Hunyadi Balázs elmondta, hogy bár Pilismaróton nincsen távhőszolgáltatás, de több ingatlant is gázfűtéssel működtetnek, így át kell gondolni a lehetőségeket. Az iskola ugyan önkormányzati tulajdonú épület, de a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) működteti. A saját fenntartású óvoda esetében nincsenek gondjaik, hiszen évekkel ezelőtt korszerűsítették és alternatív fűtési rendszer is kiépült. Ellenben a Nyírő Csaba Sportcsarnok esetében több intézkedésről is dönteni fognak. Minden valószínűség szerint lejjebb kell venniük a hőfokot, egy energetikus szakember megvizsgálja a lehetőségeket, aki gazdasági számításokat fog végezni a fenntartás kapcsán. Az intézményt ugyanakkor nem szeretnék bezárni, akik kifizetik a terembérletet, birtokba vehetik a játékteret.

Negyedik helyen zárták a versenyt

Pilismarót is részt vett a megyei önkormányzat „Mozdul a megye” identitásprogramjának keretén belül megszervezett játékos vetélkedő esztergomi járási fordulóján. A község delegációja becsülettel küzdött és végül negyedik helyezést érték el.

Egyház

Pilismaróton református, illetve római katolikus egyházközség is működik. Az önkormányzat mindkettővel élő, szoros kapcsolatot ápol. Bár a gyülekezetek önmagukban is szerveznek programokat – melyek hozzájárulnak a helyi kulturális és közösségi élet fellendítéséhez – emellett a település vezetésével együttműködnek számos rendezvényen.

A község delegációja becsülettel küzdött, végül negyedikek lettek

