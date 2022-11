Egy ünnep, több beruházás egy napon

Ha már az idei tervekről esett szó. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése kapcsán két TOP-os pályázatra is támogatást nyertek a megyei önkormányzattól: a záportározóra, valamint az elvezető árkok rendbetételére. Valamint három Magyar Falu Programos önkormányzati pályázat végére is pont került: járdaépítésre és hét utca aszfaltozására. Miként fontos a felújított tájház ünnepélyes átadása is. Néhány hónap alatt elkészültek a szakemberek a volt tejcsarnok átalakításával. A Dadi Polgárőr Egyesület hatmillió forintot nyert a Magyar Falu Program civil szervezeteknek szóló pályázatán, amelyhez ugyanilyen mértékű önkormányzati önerőre is szükség volt. Ezenkívül új szolgálati jármű is érkezett a helyi erők támogatására, egy Suzuki formájában. A hivatalos átadó pénteken lesz.