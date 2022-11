Nemrégiben adták át a korszerű játszóteret, amely a Magyar Falu Programnak köszönhetően készülhetett el. Emellett Lanczer János alpolgármester is felajánlotta képviselői tiszteletdíját a beruházáshoz, és az önkormányzat is támogatta a projektet.

Toma Richárd polgármester a településen zajló beruházásokról, fejlesztésekről számolt be

Homok helyett korszerű kavicsággyal látták el a játékok környezetét, valamint kamerarendszert is kiépítettek, amely folyamatosan figyeli a kultúrház, az orvosi rendelő és a játszótér környezetét. A kivitelezésben a helyi vállalkozók, lakosok is sokat segítettek, az első hívó szóra jöttek.

A településről

A falu neve személynévből keletkezett. Alapjául a bán méltóságnév szolgált. Az írások először a települést 1236-ban említik Bana alakban. A honfoglaló törzsek a 10. században települtek meg e területen. A falu határában lovas temetkezés nyomait találták meg. Az Árpád-korban királyi várbirtok volt, ahol királyi várispánok székeltek. A 17. században telepedtek meg először a református családok. A református templom 1680-ban elpusztult, de ugyanott újjáépítették. A település oktatása 150 éves múltra tekinthet vissza, első római katolikus iskoláját 1849-ben építették. A református iskoláról 1896-ból vannak adatok.

Felújították a ravatalozót, szintén egy Magyar Falu Program-os pályázat keretében, amely az önkormányzati temetők felújítására, karbantartására vonatkozott. 7 millió forintot nyertek, amelyből lecserélték a tetőszerkezetet, a belső részen járólapoztak, vizes­blokkot építettek ki, a külső rekonstrukciót is végrehajtották.

Bölcsőde épül fel a településen

Nagy öröm a településen az is, hogy bölcsőde épülhet a TOP Plusz pályázatnak köszönhetően. A tervek már készen vannak, az engedélyeztetési folyamat zajlik. Már látványtervet is kaptak a bölcsődéről, lassan a közbeszerzést is megkezdhetik. A bölcsődének 2025-ig kell elkészülnie. A szociális tűzifa pályázaton több mint 1 millió forintot nyert az önkormányzat, már megkezdték a fa beszerzését a Vérteserdő Zrt.-től. Toma Richárd polgármester arról is beszámolt, 54 köbméter fát kapnak, amelyet ezúttal is lakossági segítséggel vágnak majd össze, majd helyi vállalkozók segítségével oldják meg a kiszállítást. Szeretnék, hogy minél több embernek jusson a fából, így felemelték az idősek és egyedülállók jövedelemhatárát, így többen igényelhetik a fát.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően fontos és komoly beruházás jöhet létre. A Bábolna–Bana csapadékvíz elvezetése projekt óriási erőfeszítést igényelt. Bár már az előző vezetés is próbálkozott ennek megvalósításával, a korábbi tervek elavultak voltak, nem feleltek meg az előírásoknak sem.

Helyén maradhat a banai ATM

Nemrégiben kaptak levelet a Pannon Takaréktól, amelyben azt írták, meg akarják szüntetni azt az ATM-et, amelyért annyit küzdöttek a településen az elmúlt időszakban. A pénzkiadó automatát áthelyezték az önkormányzat épületébe, az önkormányzat biztosítja a helyiséget és az energiaellátást is. Éppen ezért fogadták meglepve a hírt, hogy a kistelepüléseken meg akarják szüntetni a külső ATM-eket. Bana és a környék polgármesterei mindent megtettek azért, hogy maradhasson az ATM, hiszen ide járnak Bőnyről, Nagyszentjánosról is. Rengeteg idős is használja az ATM-et, akik nehezen mozognak, gondot okozna nekik az utazás, nagy részük ugyanakkor készpénzzel, nem pedig kártyával fizet. A Pannon Takarék nemrégiben levélben azt jelezte, maradhat az ATM.

Hozzájáruló nyilatkozatokat is be kellett szerezni, amely szintén nem volt egyszerű, hiszen sok terület tulajdonosa az ország különböző pontjain él, sőt akadt, aki külföldön lakik. Azonban a polgármester minden szükséges nyilatkozatot beszerzett, lezajlott a közbeszerzés és már a kivitelezőt is kiválasztották, amely a Strabag lesz. A beruházás a József Attila, a Petőfi, a Rákóczi és a Sport utcákat érinti.

Intézkedések az energiaárak miatt

Toma Richárd polgármester portálunknak arról is beszélt, az energiaválság miatt sokak bánatára be kell zárniuk a kultúrházat, nem tartanak itt rendezvényeket, nem adják ki a termeket. Az önkormányzat sajnálja, hogy erre az intézkedésre kényszerültek, de a kultúrház fűtési díja tavaly januárban 135 ezer forint volt, idén pedig 650 ezer forint lenne. A Bábolnai Közös Hivatallal abban állapodtak meg, hogy Bábolnán heti három alkalommal, hétfőn, kedden és pénteken, míg Banán szerdán és csütörtökön lesz ügyfélfogadás.

A polgármesteri hivatalban nem lehet több 18 foknál. Az óvodában 22 fokot biztosítanak annak érdekében, hogy a kicsik ne fázzanak altatás alatt sem. Az orvosi rendelőben pedig 20 fokot, mert a vegyes praxis miatt 14 év alattiak is járnak oda. A hőfokokat napi szinten adminisztrálják minden egyes intézményben, reggel 8 órakor és 14 órakor is mérnek. A testületnek havonta számadást adnak erről. A polgármester ezek mellett azt is hozzátette, a költségvetésük jól áll, év végéig még 5-6 millió forint bevételt várnak.

Nagyot buliztak a falunapon

Az idén is rendkívül nagy sikert aratott a falunap, amelybe nagy energiát fektettek a szervezők. Ebben az időszakban két egymástól független rendezvény volt a településen: a főzőverseny és családi nap, de ezúttal úgy döntöttek, a két eseményt egyszerre rendezik meg, hogy egy igazán ütős, nagy bulival örvendeztessék meg a lakókat. Végül nem csupán a helyieket sikerült azonban megszólítani, a környező településekről, például Rétalapról és Bőnyről is ide jöttek szórakozni.

Jolly szuper hangulatot varázsolt a színpadra

Az első napon mintegy kétezren, a másodikon pedig 2500-an mulattak együtt. A résztvevőket olyan sztárfellépők várták, mint Jolly, Szega Zoli, Nótár Mary vagy a Kozmix. A helyiek Veszprémi Gyula vidámparkját is élvezhették, kedvezményes áron. A polgármester külön köszönetet mondott a két főszervezőnek, Róth-Kovács Fridának, valamint Paár Zsoltnak, utóbbi a főzőversenyt rendezi meg évről évre. A település vezetője úgy vélekedett, magasra tették a lécet, de jövőre is igyekeznek olyan fellépőket hívni, akik hozzák ezt a szintet. K. D.

Sorra nyerik a pályázatokat

A település több pályázaton is nyert az elmúlt időszakban. Leader pályázat segítségével 7 millió forint értékben szerezhetnek be rendezvénysátrat, sörpadgarnitúrát és hangosítást. A Magyar Falu Program keretében a sportegyesület kisbuszt nyert a polgármester közbenjárásával.

Bábolnára mennek az alsós diákok

Átmenetileg Bábolnára kerül át a banai iskola. A tankerület azt ígérte, ez ideiglenes megoldás, a téli időszak után visszakerül az alsó négy osztály a településre. A képviselők szeretnék, ha a közeljövőben alapítványi vagy egyházi iskola jöhetne létre Banán, mivel 15–20 kisgyerek születik évente.

Cukrot gyűjtöttek a jelmezesek

Igazán „szellemes” halloweeni partiba várták a banai gyerekeket Róth-Kovács Frida jóvoltából. A kicsik a polgármesteri hivatal dísztermében kézműves foglalkozáson vettek részt, lehetett színezni, tököt készíteni, befőttesüvegből pedig lámpást. Nem maradt el a cukorkagyűjtés sem.

Mulatni várták az idős lakókat

Idősek napi rendezvényre is várták a település lakóit, amelyen kicsit kevesebben voltak, mint tavaly, mert akkor egy kisebb Covid-hullám vonult végig a településen, amitől tartottak az idősek. A résztvevőket az ünnepi műsor után zenés-táncos mulatság várta. A rendezvény szervezésében a helyi Vöröskereszt is segítséget nyújtott.

Segít és partner a megye

Örömhír a banai családok számára: minibölcsőde létesülhet a településen a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) elnyert 120 millió Ft-ból. Toma Richárd polgármester reményei szerint a jó előkészítésnek köszönhetően még idén megkezdődhet a kivitelezés. Az új, 8 férőhelyes intézmény az óvoda szomszédságában épülhet meg. Egy másik, ugyancsak TOP-ból finanszírozott 109 millió Ft-os beruházás keretében megújulhatnak a csapadékvíz-elvezetők. A hamarosan induló munkák keretében rekonstruálják a József Attila, Petőfi, Sport és Rákóczi utcák vízelvezető árkait, valamint a Bana–Bábolna-csatornát.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt.

Az oldal Bana község önkormányzatának támogatásával készült.