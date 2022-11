Világbajnokságon jártak a sportolók

Bajnán a futball és a természetjárás mellett a küzdősport is igen népszerű. Balázs Gábor, a Bajnai Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület elnöke elmondta, hogy három éve egyre komolyabban versenyeznek és a növendékeik szép eredményeket érnek el. Idén két sportolójuk megnyerte az országos bajnokságot és a diákolimpiát, így részt vehettek az utánpótlás-világbajnokságon is. A klub tizenegy sportolója nemrégiben a Gasztro-kupa elnevezésű országos tornán is remekelt, öten most versenyeztek először. Point fighting, light-contact és kick-light szabályrendszerekben összesen három arany-, hét ezüst- és hét bronz­érmet szereztek. Idén januártól heti háromszor edzenek, plusz a versenyzőknek még kiegészítőedzés is van, de a környékbeli klubokhoz is eljárnak gyakorolni. Három éve a korábbi világbajnoki helyezett versenyző, Hudoba Tamás lett a csapat másik edzője, aki Balázs Gábor mellett szakmailag is folyamatosan képzi magát. A klub idén részt vesz az esztergomi Mikulás-kupán is, jövőre pedig több nemzetközi megmérettetésen is szerencsét próbálnának.