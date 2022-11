Töretlenül fejlődik a város

A 2014–2020-as európai uniós költségvetési ciklusban számos projekt valósult meg Tatabányán, ennek is köszönhetően folyamatosan fejlődött, illetve fejlődik is a megyeszékhely. Mint megtudtuk, még folyamatban van az Általér-völgyi kerékpár út Dankó Pista–Jegenye utca–Általér mente–Kertvárosi körforgalom közti szakasz megépítése. Az óvárosi bölcsődét két csoportszobával bővítik, és Felsőgallán egy minibölcsőde építésére készültek el a napokban az engedélyes kiviteli tervek. A jövő év áprilisának végéig fejeződik be a Bánhida–Sárberek vasúti aluljáró, illetve a két városrészt összekötő útszakasz megépítése, mellyel a megyeszékhely közlekedési szerkezete is megváltozik. Befejezéséig a város célja a Turul utca hiányzó szakaszának megépítése, valamint a Szent Borbála Kórház előtti szakasz felújítása.