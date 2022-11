– A Magyar Posta levéllel fordult az önkormányzatokhoz, és így Tata városához is, amelyben arról tájékoztatott, hogy az energiaárak növekedése miatt két kispostát is bezár Tatán ideiglenesen. A vezetői értekezleten ezt a témát is megtárgyalva úgy döntöttünk, hogy a postának felajánljuk, hogy mivel az egyik épületet a Gesztenye fasoron található épületet az önkormányzattól bérli, a jövőben a bérlemény után járó bérleti díjat elengedjük - mondta Michl József polgármester, aki hozzátette: és a másik kispostával együtt, a Deák Ferenc téri kispostának energiaköltségével együtt a megnövekedett energiaszámla különbözetét az önkormányzat átvállalja.

– Tehát amit eddig kellett fizetnie a postának, továbbra sem kell egy fillérrel többet fizetni ezeknek a kispostáknak az üzemeltetéséért, sőt, a Gesztenye fasori kisposta épületének a bérleti díját is elengedjük - mondta Michl József polgármester videóposztjában.