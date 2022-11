Alkalmazás is készült – Cityapp Tata néven már mobiltelefonos applikáción is elérhetőek Tata város legfontosabb információi. A programban többek között elolvashatjuk a városról szóló híreket, eseményeket, illetve a honlaphoz hasonlóan itt is elérhetőek a mindennapokhoz szükséges információk, mint például a gyógyszertárak, orvosok, oktatási intézmények. De regisztráció után az alkalmazás segítségével akár vásárolhatunk menetjegyet, belépőt vagy autópályamatricát is. A tervek szerint az applikációt folyamatosan fogják fejleszteni, az ígéretek szerint hamarosan a Tata Kártya is elérhető lesz rajta.