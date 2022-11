A sütikészítő és a jelmezverseny a „TÖK PARTY” elnevezést kapta, amelynek számos résztvevője volt. Az élménydús nap díjazását a Szülői Munkaközösség anyagi támogatással is segítette. A Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola 8. a osztályos nebulója, Horváth Rebeka idén is megörvendeztetett jó néhány tanulót profi arcfestések készítésével.

A versenyzőket DÖK-tagokból álló növendékek értékelték, de a plakátok mellett még az okleveleket és a dekorációt is a tanulók készítették. Az este diák háziasszonya Gyűrűsi Hanna DÖK-elnök helyettes volt, de Tóth Flórián DÖK-elnök is kifejezte örömét a bulizóknak. A nevezők tombolajegyet is kaptak, amelyet a szerencsések tanárainknál beváltható kuponokra cserélhettek.

A fiatalok továbbra sem állnak meg, ugyanis a rendezvények sorát decemberben, az alsósok “Krampuszbáljával” folytatják majd.

Versenyek helyezettjei:

Jelmezverseny:

1. Sárközi Dorka

2. Tóth Kristóf

3. Ligeti Jácint

Sütiverseny:

1. Zsargó Máté

2. Horváth Rebeka

3. György János

Különdíjat kapott Fojtyik Kristóf „szörnytortája”.