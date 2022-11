Bár az orvosok lemondtak róla Zolika szülei azóta is fejlesztésről fejlesztésre hordják a fiúkat. Hiába kezdett el Zolika szépen fejlődni, az izmai nem követik a növekedését. Ez olyan mintha folyamatosan befeszülnének az izmai, és ezt nyújtásokkal, tornával már nem lehet kellően kilazítani. Ebben segíthetne egy spanyolországi műtét, aminek a lényege, hogy a különböző helyeken letapadt, kötött izmokat bemetszik, ezzel felszabadítják a mozgását. A műtét időpontja már megvan: december 20, azonban ehhez 2,5 millió forintra van szüksége a családnak.

A Tatabányai Röplabda Sport Egyesület is felkarolta a kisfiú sorsát. Közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy több ötletük is van, hogyan segíthetnének a családnak.

– Van egy labdánk, amit árverésre bocsátunk. A tavalyi Magyar Bajnok, Magyar Kupa Győztes Vasas Óbuda csapata által aláírt labda kikiáltási ára: 20 ezer forint. A licitlépcső ezer forint. Licitálni november 27-én, délig lehet, facebook oldalunkon, a rögzített, eredeti poszt alatt! Határ a csillagos ég! – olvasható posztjukban. A csapat egy meccsük bevételével is támogatná a családot:

– November 29-én, kedden 19 órától a Bajnokok Ligájában is remekül szereplő Vasas Óbuda csapata ellen Magyar Kupa mérkőzést játszunk. Az Árpád Gimnázium Tornacsarnokában 500 forintos, jelképes belépőjegyet szedünk, de a támogatásnak nincs felső határa. Minden forintot Zolikáért gyűjtünk - számoltak be tervükről. A meccsre a kisfiú és anyukája is elmennek majd.

A tatabányai csapat felhívásához csatlakoztak a kispestiek is. A csapat szintén támogatói jeggyel szeretne beszállni az adománygyűjtésbe.

– Eddig találkozóinkra ingyenes volt a belépés. De most kivételesen támogatói jegyet lehet vásárolni, amely 500 forinttól lesz elérhető. A mérkőzés alatt összegyűjtött összeget Zolikának szeretnénk felajánlani – olvasható a Kispest SE Röplabda közösségi oldalán.

Zolika anyukája szerint így már meglesz a még hiányzó 600 ezer forint. De, ha esetleg több pénz gyűlne össze, abból a kisfiú műtét utáni kezeléseit fogják finanszírozni.

Ezen kívül a röplabdások adomány gyűjtéssel is szeretnének segíteni: aki nem tud elmenni a Magyar Kupa mérkőzésre, de segíteni szeretne Zolikának, utalhat is. A 18203167-06021868-40010060 – as bankszámlaszám 2022.11.29-én, kedden, délig csak Zolikáé. A kedvezményezett (a számla tulajdonosa) a TRSE, a közlemény rovatba pedig azt kell beírni, hogy Zolika.