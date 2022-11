A rendezvényen dr. Kancz Csaba, a megyei területi védelmi bizottság elnöke, főispán köszöntötte a megjelenteket, majd meghallgatta a jelentéseket. Dr. Kancz Csaba azt is kiemelte, hogy a rendkívüli téli helyzetekben foganatosított intézkedések egyértelműen a lakosság biztonságának érdekeit szolgálják.

Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője arról szólt, hogy a célirányos felkészülés megtörtént. A helyszíni szemlék során pedig a kritikus helyszíneket is megvizsgálták.

Farkas Gábor dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány kiemelte, a társszervekkel egyeztettek a feladatok ellátásáról. Fontos teendőjük, hogy az M1-es autósztrádán minden körülmények között biztonságos legyen a közlekedés a téli időszakban is. Emellett a főkapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy télen sok múlhat a közlekedők erőlelátásán is.

Barabás Zsolt, a Magyar Közút megyei szervezetének igazgatója azt hangsúlyozta, hogy már november 10-től téli üzemmódban, egész napos ügyeletben tevékenykedik a „közút”.

Balogh Ferenc, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mérnökségvezetője úgy fogalmazott, hogy a mintegy 1200 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat „kezelésén” túl az útburkolatok folyamatos karbantartását is fontosnak tartják.

Tóth István ezredes, a tatai helyőrség parancsnoka egyebek között megjegyezte, a katasztrófavédelmi rendszerben a szükséges tevékenység ellátására kellő a kapacitásuk és a beavatkozási skála is széles, amely segíti az emberek, gépek és egyéb anyagi javak mentését, megóvását.

Dr. Moldvai Kinga tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy a háziorvosok felmérték azon betegek körét, akik mozgásukban korlátozottak, rendszeres orvosi ellátásra, azon belül dialízisre szorulnak, illetve „inzulinfüggők”.