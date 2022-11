A legszebb ruhák

Kardos Dorina Exkluzív mennyasszonyi ruhaszalon tulajdonosa elmondta, hogy ők arra törekszenek, hogy mindenkinek a legmegfelelőbb darabot válasszák ki.

– Ha bejön egy mennyasszony a szalonba, akkor több stílusú, fazonú ruhát is megpróbáltatunk vele, ami az alkatához illik. A kiválasztott ruhát az esküvő előtt 4 héttel kezdjük el készíteni. És a nagy nap előtt többször is van ruhapróba, így akár az esküvő előtt is fogyhat még a mennyasszony pár kilót, tudjuk hozzá alakítani a ruhát - árulta el a Dorina.