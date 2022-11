Máriahalom megyénk azon települései közé tartozik, ahol elszántsággal és kellő kitartással még a nehéz anyagi körülmények ellenére is nagy dolgokat visznek véghez. Az önkormányzat a Magyar Falu Programban először 12 millió forintot, majd egy másik pályázat keretében mintegy 24 millió forintot nyert el a kultúrház felújítására. Ezeket az összegeket némi önrésszel és rengeteg társadalmi munkával egészítik ki.

Az első ütemben elbontották a régi tetőszerkezetet és a bejáratnál lévő kis kőfalat, majd megépült az új, mintegy 350 négyzetméteres tető – hiszen a projekt keretében tetőtérrel bővül az épület –, és egy tornácos előtetőt is kialakítottak. Az önkormányzat 6 millió forintért új nyílászárókat is beszerzett. A második, jelenleg is zajló fázisban az udvar irányába növelték a kultúrház területét, ahol egy nyitott, vasbeton pilléres teraszt építettek. Az emeletre vezető lépcső is készül, és folyamatban van a főbejárat előtti terület térkövezése is. A projekt végén lefestik a külső homlokzatot.

Rendezik a főbejárat előtti területet

A szűkös költségvetés, illetve a kiadások csökkentése érdekében, amit csak lehet, igyekeznek társadalmi munkában megoldani a településen. A kultúrházas projekt esetében az alapozástól kezdve a murvás rétegek elegyengetésén túl is számtalan példát láthatunk erre, mi több, Murczin Kálmán a főbejárat előtti zöldterület helyreállításán is dolgozik. Ottjártunkkor megtudtuk azt is, hogy a tervek szerint a zöldfelületre egy fenyőfát is el fognak ültetni, amelyet az adventi időszakban akár fel is díszíthetnek majd. Amennyiben a második ütem is lezárul, úgy a belső helyiségeket is szeretnék rendbe tenni, és az is felmerült ötletként, hogy szintén a lokálpatrióta lakosokkal közösen festenék ki a termeket.

Az önkormányzatnak kompromisszumokat kell kötnie az építőipari áremelkedés és a rendelkezésre álló források miatt, ugyanis a drágulás hatására sokkal nehezebben lehet megfelelni a terveknek és a műszaki követelményeknek, ezért sok tételt társadalmi munkában valósítanak meg. Éppen ezért Murczin Kálmán polgármester és a község új falugondnoka is besegít a kivitelezőknek és kiveszik a részüket a feladatokból. A bővítés keretében egy kis terasz is létesül az előkertben, az önkormányzat saját forrásából pedig egy kis büfé és konyha kaphat helyet a bejárat melletti egykori raktárhelyiségben. Felmerült az ötlete annak is, hogy egy vállalkozó akár kávézót is működtethetne a kultúrházban.