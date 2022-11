Kertvárosban, a Verebély utca egy szakaszán a járda mellett felsorakoztak már a facsemeték, amelyek körül óvodások és iskolások serénykedtek. A Lila Óvoda Pillangó csoportja, valamint a Kőrösi Csoma Általános Iskola második osztályos tanulói ragadtak lapátot, segédkeztek a föld visszatermelésén. Húsz platánfát ültettek el a járda mentén. Az akció a MOL-Új Európa Alapítványa által meghirdetett VárosFa Program keretében valósult meg, az Országos Erdészeti Egyesület, a Vértesi Erdő Zrt., az Agrárminisztérium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttműködésével.

− Az idén hétezer fát ültettek hazánkban e program keretében. A pályázat a 10 ezer fő feletti lélekszámú településeken 30-70 fa ültetését biztosítja. Tatabányára hatvan került, amelyekből Kertvárosba húsz platánt, a Gál István lakótelepen ugyanennyi nyírt, Felsőgallán hársat ültetnek – mondta Szücsné Posztovics Ilona polgármester. Hozzátette: a projekt keretében támaszokat, karókat is biztosítottak a földlabdás facsemetékhez. A város hétéves fenntartást vállalt a csemeték gondozására. A program a környezetszennyezés csökkentése mellett szemléletformáló is egyben. A megjelent fiatalok számára hatalmas élmény, hogy részt vehetnek a faültetésben, s a gyerekek gyakran sétálnak is erre. A program keretében a Benedek Elek Óvodában erdőpedagógiai foglalkozás is megvalósul majd.

A fák kiválasztásakor törekedtek a terület és a fajok összhangjára

Fotós: S. G. / Forrás: 24 Óra

Limp Tibor, a Gerecsei Erdészeti Igazgatóság vezetője kérdésünkre elmondta: a facsemeték kiválasztásánál arra törekedtek, hogy a rendelkezésre álló terület és a fafajok összhangban legyenek. Nagy térre van szükséges a nyírnek és a platánnak. A most ültetett fafajokat csak az extrém nyári hőségben szükséges locsolni, jól viselik az aszályos időszakokat. A szakember kiemelte, hogy az idei forróság nagyon rossz hatással volt az erdőkre is. A kifejezetten klímaérzékeny fajok, mint például a bükk nem vészelte át, s nagy területen száradt ki a Gerecsében és a Vértesben. Még 300-400 méter magasságokban is.

Hozzátette: az erdő- és természetvédelmi törvények szabályozzák az erdők telepítésére vonatkozó kötelezettségeket. Tény: ország erdőterülete nem csökken az extrém nyár és a kiemelkedő tűzifaigény ellenére sem.

− Aggodalomra semmi ok – tette hozzá Limp Tibor. − Folyamatosak az erdőtelepítések, s a folyónövedék is nagyobb, mint az éves fakitermelés az országban.