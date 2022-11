Az eredetileg matematikusként végzett üzletember elárulta, hogy még 2006-ban talált rá egy esztergomi francia étteremre, amelynek rendszeres vendégévé vált. A belga séftől itt tanulta meg, mitől jó a tatár, a rák, hogyan kell elkészíteni a homárt. Később társtulajdonos lett, majd amikor megismerkedett Barna Ádám séffel, akivel mégis belevágott a 42 Restaurant kialakításába.

A frissen díjazott étterem tulajdonosa szerint itthon nem könnyű a helyzet, hiszen míg Bécsben akár húsz euróba is kerülhet a rántott hús, itthon nem fognak érte nyolc–tizenkét ezer forintot fizetni.

A hétfogásos degusztációs menü ára most 33 ezer forint, amit azért sokan kifizetnek. Főleg most, hogy a csillag mint marketingeszköz segít ennek a szűk rétegnek a bevonzásában. Az étterem egy boutique hotellel egy épületben működik, így ez is segíti a költségvetés kiegyensúlyozását.