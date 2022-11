Horváthy Lóránt a kedd délutáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kertvárosi részben több mint 700, 65 éve feletti lakos él. Nekik elérhetetlen távolságban van a Kossuth téren, vagy a Bajcsy Zsilinszky utcában nyitva maradt két posta.

– A kertvárosi kisposta bezárásakor többen is jelezték nekem, hogy keressünk valami megoldást. Megértem, hogy jelen helyzetben a bezárás szükséges volt. Azonban úgy gondolom, hogy erre több elfogadhatóbb lehetőség is lett volna. Például egy rövidített nyitvatartást bevezetni, vagy csak adott napokon kinyitni, de egy mobilposta lehetősége is jobb lett volna – sorolta ötleteit a képviselő, akinek javaslatára keresett megoldást a város a helyzetre.

Forrás: tata.hu

Az alpolgármester elmondta, hogy a bezárt posta dolgozóit a két nyitva maradt postára helyezték át, ott nyitnak több ablakot a megnövekedett forgalom miatt. Központi helye miatt nagyrészt a Bajcsy Zsilinszky utcában lévő postára fog a két kisebb egység forgalma terhelődni.