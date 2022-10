Az Északdunántúli Vízmű Zrt. lehetőséget biztosított arra, hogy az Erőművek éjszakája program keretében többen is felkereshessék a komáromi, illetve több megyei víztornyot is.

Az Igmándi erőd közelében található víztoronynál már negyedórával az első turnus indulása előtt gyülekezni kezdtek az érdeklődők. Akadt, aki Vérteskethelyről érkezett, de Ácsról és Komáromból is kíváncsiak voltak a létesítményre. Tóth József fogadta az érdeklődőket, akinek két kollégája is ellátogatott Komáromba. Egyikük azt mesélte, a víztorony közelében gyerekeskedett, és mindig vágyott a létesítménybe. Akkor azonban még nem sejtette, hogy vízművesként ez meg is adatik majd neki.

Nyíltak az erőművek és a víztornyok megyeszerte

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Tóth József elmondta, a komáromi víztorony vasbeton kör keresztmetszetű torony, amely csúszózsalus technológiával épült 1974-ben. A víztorony 17,2 méter átmérőjű és 52,2 méter magas, teljes kihasználtság esetén 2500 köbméter ivóvíz tárolására alkalmas. A torony belső terét először 1998-ban újították fel. Két éve a külső tér egy részét is szigetelték.

A komáromi víztorony is megmutatta magát

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A látogatók a 34 méter magasan található csepegőtérig mehettek fel Tóth József vezetésével. A telepvezető a „túra” végén hangsúlyozta, reméli, hogy egy kis szeletet át tudott adni a szakma szépségeiből, és abból, miért lett vízműves. Hangsúlyozta a természet és a víz szeretetének fontosságát, hiszen ez jelenti az életet.

A nap során az ÉDV tatai, oroszlányi és komáromi létesítményeit csaknem 200 érdeklődő kereshette fel. A komáromi víztorony megtekintését két csoportban összesen 24 látogató számára tette lehetővé a Vízmű. Az előzetes regisztráció során tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel a társaság törekszik arra, hogy a jövő évi rendezvényen még többen ismerhessék meg az ivóvízellátás és szennyvízkezelés folyamatait, így az komáromi víztorony a város ivóvízellátásában betöltött szerepét is.