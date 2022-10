Az idén is sokan érkeztek a pénteki Kéklámpás Nap programjaira a Vértes Centerbe, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák standjaihoz. Ezenkívül a Vöröskereszt megyei szervezete is kitelepült, ahol az újraélesztés folyamatát mutatta be Bagdi Amina egy ambubabán.

Többen kértek sebsminket Zigó Anett megyei elsősegélynyújtó vizsgakoordinátortól, aki szorgosan festette az érdeklődők karjára a szúrt és vágott sebeket, az ételszínezékkel vegyített sólisztgyurmát. Ezenkívül életmentéssel kapcsolatos kérdésekre is keresték a választ a munkatársak, de színezhettek is az apróságok.