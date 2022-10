Michl József polgármester a város közösségi oldalán, videóban számolt be arról, hogy válságkezelési tervet és beszámolót készített a tatai önkormányzat. A tájékoztatásból többek között az is kiderül, hogy biztonságosan és és a megszokott módon működnek a jövőben is a tatai bölcsődék, óvodák és szociális ellátást nyújtó intézmények.

A városvezető úgy fogalmazott, hogy ismét olyan helyzetbe kerültünk, amikor rendkívüli állapotot élünk meg, amely elsősorban most a pénztárcánk miatt az. Az energiaárváltozások Tatát is nehezen érintik és súlyos döntések meghozatalát követelik. Az önkormányzat válságkezelési tervet küldött a miniszterelnökségre.

– Vannak olyan feladatok, amelyek még az ilyen nehéz időben sem változhatnak, sérülhetnek, ilyenek azok a feladatok, amelyek elsősorban a gyermekeinket érintik. Így a tatai bölcsődék és óvodák nyitva tartása lehet, hogy a téli időszakban majd valamelyest módosul, de ugyanazzal a hőmérséklettel, a megszokott módon üzemel tovább az összes intézmény. Ugyanez vonatkozik a szociális intézményekre is – fogalmazott Michl József.

A már eddig meghozott intézkedésekről is szó esett. A város közvilágításának 60 százalékát az elmúlt években már LED-es világításra cserélték, amely hatalmas megtakarítást jelent. Korszerűsítették a hivatali és az intézményi középületeket. A lakótelepi épületek több mint egyharmadának korszerűsítésében is segítséget nyújtott már korábban az önkormányzat. A városi távfűtő művet is úgy alakították át, hogy a felhasznált energia 65 százalékban megújuló energia. Ennek köszöntően a tatai családoknak a távhő ára nem fog változni.

A most megtett takarékossági intézkedéseket is részletezte a városvezető. Létrehoztak egy energetikai tanácsot, amelyben az intézmények és cégek vezetői vannak benne. Az épületek, közparkok díszkivilágítását lekapcsolták. Az idei esztendőben nem lesz karácsonyi díszkivilágítás a városban. Leállításra kerültek a kutak, szökőkutak, locsolóberendezések. A városi könyvtár kertvárosi fiókkönyvtárát és a városi tanuszodát a téli időszakra bezárják. Az intézményekben a hőmérséklet-szabályozást még jobban ellenőrizni fogják. A művelődési ház fűtését illetően lehet a város számára a legnagyobb összeget megtakarítani. Egy átalakított formában fogják a könyvtár üzemeltetését megtenni.

Továbbá a városi, intézményi ünnepségeket, a rendezvényeket minimalizálják, elhalasztják. Ennek értelmében már kiderült, hogy idén az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivált és az adventi vásárt nem tartják meg. A hivatalban létszámstopot is bevezettek. Folyamatban van olyan intézkedés is, amely a gépjárműhasználat felülvizsgálatáról szól. Megpróbálják egyeztetni, hogy az iskolai szünetekkel egy időben legyen az óvodai és bölcsődei szünet is, de mellette ügyeletet fognak biztosítani.

Michl József azt is részletezte, hogy 2021-ben, egy teljes évet nézve 200 millió forint volt az az összeg, amit a város a közvilágítás, intézmények, épületek fűtésére, energiaellátásra, távhővel való fűtésére felhasznált. A mostani számítások szerint 2023-ban, amikor már teljes évet kellene a jelenlegi árak alapján fizetni, ez több lesz mint 1 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy 800 millió forintot kell Tatának valahonnan előteremtenie ahhoz, hogy egyáltalán az energiaszámlákat ki lehessen fizetni.