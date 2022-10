László Attila Joe Cocker érces hangját és sajátos külsejét testesítte meg a középdöntőben. A produkciót vastaps köszöntötte. Vetélytásai már az előadás közben megjegyezték, "nagyon nagyot szól", "ez tuti szék, ez nyilván, persze". A zsűri tagjai, Tóth Gabi, Köllő Babett, Pápai Joci és Majka a dalt hallva és az előadást látva többször hangoztatta: ez nagyon jó. A műsorvezető, Till Attila az utolsó taktusok annyit fűzött hozzá, minden székben ülő nagyon félhet.

Elképesztő voltál. Tudod mit becsülök benned? Az első pillanattól az utolsóig levetted az egészet, és megcsináltad. Olyan volt, mintha már évek óta színpadon énekelnél.

– értékelt Köllő Babett. A színésznő felállva tapsolt Attilának.

A tatai Pápai Joci hozzátette: ez az, amikor valaki nagyon akar. A nap egyik legerősebb produkcióját látta, az egészen biztos. Majka úgy fogalmazott: jólesett látni, hogy Attila ennyire tovább akart jutni.

Az amatőrt a profitól ami megkülönbözteti az semmi más, csak a gyakorlás. Ha te ebbe beleteszed az időt, a munkát, akkor az lesz, hogy eljutsz oda, mint ahová eljutottál a válogatótól a középdöntőig. Széket kapsz nálam haver, az biztos.

– fogalmazott Majka, aki a folytatásban több versenyzőt is felállított a helyéről, ám Attila megtartotta székét.

László Attila a Sztárban sztár leszek Facebook-oldalán közzétett videóban egyebek mellett arról beszélt, hogy „orbitális bakancslista” volt számára az, hogy az élő showban részt vegyen. Ez sikerült, de ezt csak fél sikernek tekinti, innentől kezdve a végéig szeretne menetelni. Majka csapatát szerette volna erősíteni. Azért is örül neki, hogy vele dolgozhat a folytatásban, mert előadóművészként kedveli, tud vele azonosulni. Várja a közös munkát.

A komáromi versenyző elmondta azt is, hogy azért is jelentkezett erre a vetélkedőre, mert sok tehetséges emberrel szeretett volna megismerkedni. A Sztárban sztárt önismereti tréningnek is tartja egyben. A második középdöntő vasárnap 19 óra 30-kor kezdődik a TV2-n.