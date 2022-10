Tata városa büszke a magyar válogatottban bemutatkozó futballistáira, ezért a jelenkor labdarúgóit is motiválva emlékplakettet avattak a sporttelepen. Ezt követően megrendezték a hagyományteremtő célzattal létrejött az I. Labdarúgó Fórumot, ahol a megyei labdarúgásról is szó volt. Az előadók között volt a harmadosztály legfiatalabb vezetőedzője, Gyürki Gergely is, aki a Tatabánya kispadján ül, adta hírül Facebook oldalán Tata Város Önkormányzata.