– Túlnyomó többségben azoknál a személyeknél áll be hirtelen szívleállás, akiknek valamilyen krónikus betegségük van. Éppen ezért nem győzzük elégszer hangsúlyozni a különféle szűrővizsgálatok fontosságát. Emellett azt is, hogy ha látunk valakit, aki rosszul van, merjünk segíteni neki. Éppen ezért, ha valaki szeretné elsajátítani az életmentő fogásokat, akkor azt minden hónap első hétfőjén megteheti a megyeszékhely mentőállomásán. Ugyanis ekkor nyílt napot szervezünk, amelynek keretében a civilek elsajátíthatják az újraélesztés technikáját. A végén pedig oklevelet kapnak erről a résztvevők. Személyes tapasztalataink azt mutatják, hogy évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk ezeken a napokon azért, hogy ha egyszer úgy adódik, merjenek és tudjanak is segíteni a bajba jutott személyen – részletezte Perédi Péter.

A mentőtechnikus kiemelte: egy-egy életmentés után sajnálatos módon nincs idejük és kapacitásuk arra, hogy a helyszínen köszönetet mondjanak az életmentésben részvevőknek.

– Ezért is fontos ilyenkor megemlíteni, hogy nagyra tartjuk azokat a személyeket, akik segítik a munkánkat, míg a helyszínre nem érünk. Szeretnénk nekik ezúton is köszönetet mondani most, az újraélesztés világnapján – fűzte hozzá a mentős.