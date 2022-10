Aztán elkészült a placc, de hiába tették ki a P betűs táblát, ha előtte három méterrel egy olyan tábla is ottmaradt, amely csak a mentőknek engedélyezte a továbbhaladást. Később a probléma megoldására előkerült egy fekete szemeteszsák is, amivel viszont nem a behajtani tilos, hanem a parkolót jelző táblát takarták el. Így lényegében megszűnt a parkolási lehetőség a területen.

Az abszurd humor nagymestereinek, az angol Monty Python csoportnak is becsületére vált volna a sztori, amely úgy folytatódott, hogy valakik letépték a takarásra foganatosított fekete zsákot, amely gyászos mementóként hónapokig lobogott a parkolót jelző táblaoszlopon, míg végül egy nagyobb széllökés vélhetően elfújta a Záray Márta pihenőpark felé.

Aztán egyszer csak valószínűtlen fordulat következett: leszerelték a behajtani tilos táblát az illetékesek és elkezdték a parkolót rendeltetésszerűen használni az autósok. Már úgy tűnt, hogy nem írhatunk új cikket az elátkozott parkolóról, amikor egy tábla került a kerítésre, rajta az állítólagos felirattal: Magánterület. Azért csak állítólagos a felirat, mert szinte senki sem láthatta, mi is egy olvasónk elbeszéléséből tudhatjuk csak. Állítása szerint ugyanis egy napot se élt meg az iránymutatás. Valaki nemes egyszerűséggel letépte azt, így most már csak a tábla fehér hátlapja virít a helyszínen, akár rajzolni is lehetne rá.

Kíváncsian várjuk az újabb fejleményeket, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a területért felelős illetékesek és a parkolót kedvelő némely autósok is mindent megtesznek azért, hogy előbb-utóbb egy izgalmas kisregénnyé álljon össze a tatabányai elátkozott parkoló története.