Klapka például 28 esztendős volt 1848-ban, manapság ennyi idős korban jó esetben főhadnagyi, századosi rangig lehet eljutni. Hermann Róbert arra is kitért, a szoboravatás dátuma azért is kiváló, mert a tábornok 1848. és 1849. október 4-én is Komáromban tartózkodott. Hozzátette azt is, Klapka György volt az egyetlen, aki az emigrációban is könnyen beilleszkedett a fogadó társadalomba, politikusként és vállalkozóként is sikeres volt.