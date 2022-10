Megyénk több polgárőre, illetve szervezete is elismerésben részesült azon a rendezvényen, melyet az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) rendezett meg a közelmúltban az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanhatodik évfordulója alkalmából.

Az opsz.hu beszámolója szerint a budapesti Rendőrségi Igazgatási Központban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köszöntötte a jelenlévőket. A politikus többek között arról beszélt, hogy a kiváló magyarországi közbiztonság a polgárőröknek és a rendőröknek is köszönhető, valamint a szigorú büntető jogszabályoknak, továbbá a kormány migrációs politikájának és a plusz egymillió munkahelynek a hozadék.

Rátért az erősödő migrációs nyomásra, majd köszönetet mondott a polgárőröknek, hogy segítenek az ország és Európa védelmében és a határvadászok toborzásában is. Felidézte azt is, hogy a határvadászok kiképzésén sok olyan egyenruhással találkozott, aki egyébként polgárőrként is szolgál, és akik évek óta védik hazánk déli határát a Magyarországra illegálisan bejutni kívánó személyekkel szemben.

Forrás: https://opsz.hu

Az opsz.hu-n olvasható, hogy Rétvári Bence és dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a rendezvényen számtalan belügyminisztériumi elismerést, illetve polgárőrségi díjat adott át. Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége példamutató polgárőr tevékenységéért, eredményes, áldozatkész munkája elismeréséül 2022-ben az „Év Polgárőre” kitüntetésben részesítette Ősz Zoltánt, a Neszmélyi Polgárőr Egyesület elnökét.

Komárom-Esztergom megyében az „Év Polgárőr Pedagógusa” elismerést idén Hajdú Szilveszter, a Bajna Polgárőr Egyesület tagja kapta meg. Az „Év Polgárőr Egyesülete” címet 2022-ben a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület nyerte el, a díjat Szijgyártó Csaba Gábor, a szervezet elnöke vette át. Október 23-a alkalmából, az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke a Polgárőrség érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként, a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Polgár Piroskát, a Kisbéri Járás koordinátorát, a Réde-Bakonybánk Polgárőr Egyesület alelnökét.