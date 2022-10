Boldog, izgatott gyerekzsivaj hallatszott az Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény udvarából. Az új játszótér szerdai hivatalos átadója után vidám gyerekek önfeledten futkároztak, játszottak az új játszóterükön.

A felnőtteknek önkénytelenül mosolyt csalt az arcára kacagásuk. Miattuk megérte a hosszú szervezkedés, összefogás. A tatai diákotthon udvarán ugyanis eddig még a régi rendszerből itt maradt játékok voltak.

A gyerekek jobb híján ezeken próbálták levezetni az energiájukat. Az iskola régi álma volt egy uniós szabványoknak megfelelő játszótér kialakítása, azonban a fedezetet nem tudták előteremteni rá.

A játszótér megvalósításának ötlete lelkes dolgozók fejéből pattant ki. A történet tavaly áprilisában kezdődött. Támogatókat kerestünk álmunk megvalósításához. Az akkor oly divatos táncról készült kisfilmünket megosztva kerestük azokat a támogatókat, akik álmunk megvalósítását támogatásra méltónak találták

– mesélte Számné Maurer Hajnalka.

Sokan segítettek a gyűjtésben

Karsai Ildikó már 34 éve dolgozik a diákotthonban, ő volt az egyik gyógypedagógus, aki felkarolta a játszótér kapcsán az adománygyűjtését. – Az ismerőseinket kerestük fel és kértük a támogatásukat. A nagyobb cégek százezres nagyságrendű összegekkel segítettek, a Zöld Út Kft. pedig 1 millió forinttal járult hozzá a játszótérhez. Két futóversenyen is tudtunk támogatókat szerezni. A tatai önkéntesek segítségével így összesen mintegy 350 ezer forint gyűlt össze – sorolta Ildikó, aki a játszótér megépítésében is aktívan kivette a részét. – Adományból szereztük a kavicsot és a földmunkához szükséges gépeket is. Az átadó napján még a területet csinosítgattuk, hogy délután már önfeledten játszhassanak rajta a gyerekek.

Az intézmény vezetője hozzátette: az összefogás példaértékű volt. A diákotthon munkatársai és a szülők cégeket és magánszemélyeket is megkerestek a támogatáshoz. Illetve az Önkéntesség Tatáért Civil Szervezet is felkarolta a kezdeményezést, akik két eseményen is támogatták az iskola adománygyűjtését.

– A szerteágazó munkát koordináló két kolléganő, Karsai Ildikó és Metzler Miklósné hihetetlen energiával vállalta fel és végezte az ezzel járó feladatokat. Az azóta eltelt másfél év alatt csaknem 7 millió forint gyűlt össze a Kéz a kézben Alapítványunk számlájára. Összesen 57 vállalkozó, cég vagy magánszemély adakozott. Többen a munkájukkal támogatták a megvalósítást. Az összegből tíz olyan játszótéri elem került telepítésre, amelynek valamelyikét minden sérült gyermek minden életkorban biztonságosan használni tud – összegezte a gyűjtés eredményét a vezető.

A Tatai Diákotthonba járó gyerekek ki is próbálták

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tatai önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá az új játszótér megépítéséhez. Michl József polgármester az átadón elmondta, nagy öröm látni, hogy Tatán a hívó szóra most is ennyien jöttek segíteni.