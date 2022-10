Fehérvári Dávid, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy a munkájuknak van eredménye, hiszen a terület sokkal tisztább, először fordult elő az is, hogy kevesebb zsáknyi hulladékot gyűjtöttek, mint ahány résztvevő volt. A hulladékgyűjtéshez sok kisiskolás is csatlakozott, akik ezzel az akcióval a komáromi Fenntarthatósági Kupában is értékes pontokat zsebelhettek be.

Voltak, akik gyerekkel, mások a kedvencükkel érkeztek a közös szemétszedésre

Fotós: K. D. / Forrás: 24 Óra

A résztvevők az izgalmas szemetet külön gyűjtötték, hiszen ezekből tovább bővül a KÖSZ hulladék kiállítása. Ezen a napon egyébként ismét találtak egy palackpostát, az egyik önkéntes egy október 22-én Bősnél feladott levelet talált meg.

Az eseményen részt vett dr. Molnár Attila polgármester is, a munkát pedig a KUVIK Egyesület ismételten kenukkal is segítette.