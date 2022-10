Teraszburkolat is készült

Az önkormányzat nemcsak a TOP-ban, hanem a Magyar Falu Programban is eredményesen szerepel. Utóbbi fejlesztési program révén számos olyan kisebb kaliberű projekt is megvalósulhatott Süttőn, melyre pusztán önerőből nem nyílna lehetőség. Három évvel ezelőtt mintegy 8,1 millió forintos támogatást ítéltek meg a településnek, melynek felhasználásával korszerűbb és komfortosabb lett a polgármesteri hivatal épülete. A tavalyi esztendőben mintegy 5 millió forintot nyertek el a süttői óvoda fejlesztésére. Ebből az összegből teraszburkolat létesült, továbbá az erdészet felőli oldalon úgynevezett gabion fallal, vagyis fémrácsból készült, kaviccsal és kővel feltöltött tartóelemből álló kerítéssel választották el az óvodát a szomszédos telektől.