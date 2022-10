Az energiaárak nagymértékű emelkedése a tatai önkormányzatot is komolyan érinti: 2022 végéig várhatóan 100 millió forintos többletkiadást jelent a városnak az megnövekedett energiaköltségek kifizetése. Azért, hogy a városüzemeltetés továbbra is stabilan, biztonságosan működhessen, az önkormányzat számos pénzügyi és energiamegtakarítást célzó intézkedést tesz a következő időszakban.

– Nagyon fontos egyeztetnünk azokat a változtatásokat, amelyeket az energiaköltségeink, a gáz, az elektromos áram és a távhő, árának emelkedése miatt vezetünk be. A városvezetés áttekintette az intézményeink működését, és mivel már több, mint 10 éve alkalmazunk energetikus szakembert, így ennek köszönhetően nagyon pontos viszonyítási adatok állnak a rendelkezésünkre az elmúlt esztendőkről – fogalmazott Michl József polgármester a Városházán.

– A nagy fogyasztással működő épületeinkre vonatkozóan közbeszerzési eljárás keretében már sikerült szerződést kötnünk a gázra, ebben az esetben körülbelül 1000 forintos köbméterárral számolunk a következő hónapokban. A kisebb gázfogyasztású intézményeink esetében a beszerzés még folyamatban van, emellett pedig azt látjuk, hogy a távhő díja a korábbihoz képest hat-hétszeres lesz. Azt kell most egyeztetnünk és összehangolnunk a cégeinkkel, intézményeinkkel, hogy ki milyen megtakarítást, költségcsökkentést, vagy éppen bevételnövekedést tud elérni – folytatta a városvezető.

– Az önkormányzat megkezdte a konkrét takarékossági intézkedéseinek bevezetését, ilyen például, hogy elmaradnak az Öreg-tavi Nagy Halászat kísérőprogramjai, döntöttünk arról, hogy idén nem lesz év végi ünnepi díszkivilágítás a városban, és a tanuszoda is zárva marad az év hátralévő részében. A legapróbb megtakarításokat is össze kell gyűjtenünk, hogy a 2022 végéig keletkező, 100 milliós pluszköltséget ki tudjuk gazdálkodni, 2023-ban pedig akár az 1 milliárd forintot is elérheti majd az a többletkiadás, ami az energiaárak növekedéséből fakad – hangsúlyozta Michl József.