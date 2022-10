Különleges ajándékkal lepte meg a múlt iránt érdeklődőket a Városi Levéltár, a Tatabányai Múzeum és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár. Várostörténeti anyagok gyűjtésével, közkinccsé tételével kapcsolatos Topotéka oldalt állítottak össze. Az oldal előszavában olvasható, hogy a gyűjtemény célja, hogy mindenki számára hozzáférhető módon létrehozzák a Tatabánya történetével kapcsolatos, magánkézben őrzött fényképek, dokumentumok, hang- és filmfelvételek digitális tárházát.

Továbbra is várják a magánkézben lévő dokumentumokat, ahol a közgyűjtemények munkatársai digitalizálják ezeket, majd ezt követően - igény szerint - visszaszolgáltatják a tulajdonosnak.

A Topothek kizárólag archívum. Nem múzeum, nem történelmi mű. A Topothek gyűjt, archivál és kiállít – olvasható a webhelyen. Előnye, hogy mivel online archívumról van szó, mindig elérhető, korlátlanul bővíthető. A jövő számára is biztosítja azt a regionális tudást, amellyel csak kevesen rendelkeznek. A Topothek inkább a mindennapi élet, a normalitás dokumentálásával foglalkozik, mint az egyébként is gyakran dokumentált különlegességekkel. Már most is nagyon sok különlegességre lehet bukkanni az oldalon. Érdemes lapozgatni!