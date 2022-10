Tökös falatok is kellették magukat: az iskolai konyhában készült több mint 25 kilónyi mézes sült tök, és a programra a „Süssünk főzzünk valamit” Klub tagjai is szorgoskodtak, így a gyerekek élvezettel majszolták a sütőtökös muffint és az aprósüteményeket, még a bizarrnak ható, boszorkányujjat formázó finomságot is.

A tökfaragás és játék-kavalkád közepette az elmúlt évihez hasonlóan unatkoztak a mérlegek. Többen az aszályos időjárással indokolták, hogy ezúttal még az eltelt esztendők visszatérően legeredményesebb (legtökösebb) gazdái sem dicsekedhettek méretes terményekkel. A versenyt és vele a legnagyobb ízletes, tök formájú tortát végül a hét nevező közül az öt éves Szedlacsek Lilien nyerte meg egy 6,9 kilós tökkel, második lett Bors Anna, harmadik Dömsödi Eleonóra, a különdíj tortát Jakab Alex vehette át, Molnár Botond pedig két belépőjegyet az Alice Csodaországban című musicalre.