Segítenek a rászorulóknak is - Nagy István agrárminiszter jelezte, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifaprogram mellett, a kormány idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak. A Belügyminisztérium szociális tüzelőanyag programjára a kormány ötmilliárd forintot fordít – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.