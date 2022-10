Tizennyolc kisgyerek várta izgatottan a napokban a Kaméleon színtársulat idei első próbáját a baji Integrált Közösségi Színtérben (IKSZT). Az idei tanévben a társulat vezetője, Pásztor-Turák Míra által írt mesemusicalt, az Álomországot fogják színpadra vinni. A rendező elmondta, hogy nagyon nehéz a 10-12 éves korosztály számára megfelelő darabot találni. Ezért is döntött úgy, hogy ír egy mesemusicalt, amit majd a gyerekekkel együtt, közösen formálnak a próbák során véglegessé. A mesemusical meglévő dalokra épülve fogja elmesélni a történetet. A társulatnak nem ez lesz az első zenés darabja, legutóbb a Dzsungel könyvét adták elő az idei falunapon.

– Elképesztően ügyesek, lelkesek és kitartóak a gyerekek. Rengeteg ötletük van, amit szívesen meghallgatok és használok. A gyerekek összetartása is példaértékű. Mindig segítik és támogatják egymást. Egy igazi közösség jött létre. A szülőktől és a tanáraiktól is rengeteg jó visszajelzést kapunk. Hiszem, hogy az együtt végzett munka és a sikerélmények segítik őket a fejlődésben – mondta a társulat vezetője, aki nagyon figyel arra, hogy mindenkinek legyen szerepe a darabban.

– Az új tagok főleg megfigyelők, de nekik is van szövegük, koreográfiájuk. A következő évben, amikor már ismerem az erősségeiket akkor a számukra megfelelő szerepet tudom választani. Van olyan visszatérő tagunk, aki már egyszerre két szerepet is eljátszik a színpadon. Ez nagy koncentrációt igényel egy 12 éves gyerektől. Hiszen nemcsak más személyt kell megformálnia, de át is kell öltöznie a jelenetek között – magyarázta Míra. A társulat vezetője azt is elárulta, hogy a jelmezeket és a díszleteket is maga készíti otthon, főleg újrafelhasznált anyagokból.

Autogramot osztottak a gyerekek

A Kaméleon társulat 2018-ban alakult. A színházrajongó Míra felkereste a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját a színjátszókőr alapításának ötletével.

– Az első évben az iskolában próbáltuk a Négyszögletű Kerek Erdőből összeállított 45 perces darabot, amit végül a diákoknak adtunk elő. A gyerekeket is meglepte a hatalmas sikerük, még autogramot is osztogattak az előadás után. Van aki azóta is a társulat tagja – emlékszik vissza a kezdetekre a társulat vezetője, aki több színházzal kapcsolatos programra is elvitte már a gyerekeket.

– Voltunk a tatabányai Jászai Mari Színház nyílt napján, és már színházi előadást is néztünk meg a gyerekekkel közösen. Nyaranta pedig egyhetes intenzív próbán készülünk a következő fellépésre.

Vendégszereplésre is hívták őket

Bár a társulat még csak most próbálja az ötödik darabját, már többször is meghívták őket vendégfellépőnek.

Másodszorra szintén egy saját darabot próbáltak, Az erdőn át című mesejátékot már az IKSZT színpadán próbálták és ott is adták elő az iskola diákjainak. Nagy meglepetésükre meghívták őket Tatabányára, a József Attila Művelődési Házba is fellépni.

– Bár következő évben az Óz, a csodák csodáját a Covid miatt csak online tudták próbálni, a gyerekek annyira szorgalmasak és ügyesek voltak, hogy amikor újra találkoztunk, már csak a koreográfiát kellett begyakorolni. Ezt már a falunapon az egész községnek bemutattuk, illetve újra meghívást kaptunk Tatabányára – mondta büszkén Míra, akinek saját lányai is kezdetek óta a társulat tagjai.