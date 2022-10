Október 25-én kedden a Hold részben eltakarja majd a napot, amely égi jelenség hazánk területéről délelőtt 11 óra utántól kora délutánig figyelhető meg. Bár az előrejelzések még eléggé ellentétes időt jósolnak, a Magyar Csillagász Egyesület tájékoztatása szerint megyénk több településén is szerveznek megfigyelést.

A tatai Csillagda megfigyelésre alkalmas időjárás esetén több távcsővel is kitelepül a Pötörke malom elött a tópartra, ahol már 11 órától várják az érdeklődőket. Rossz idő esetén a malomban lesznek ahol online közvetítésen lehet nézni a napfogyatkozást.

A legnagyobb fázis 12 óra 25-kor lesz látható, fél kettő után már ismét a teljes nap lesz látható. Kérik, aki tud, vigyen magával napmegfigyelő szemüveget.

Esztergomban a helyi amatőrcsillagászok készülnek az eseményre: ők 11 órától két távcsővel a Széchenyi térre várják az érdeklődőket.

Táton a Művelődési Ház előtt, Dorogon pedig a Jubileum térre várják az érdeklődőket 11 óra 15-től. Táton Selyem János tart előadást, Dorogon pedig távcsöves bemutató tart Riss József.

Megfelelő időjárás, tiszta ég esetén Komáromban és Tatabányán is látható lesz a részleges napfogyatkozás 11 óra 17-től, írja a Vega Csillagászati Egyesület.

Hazánkból legutóbb egyébként 2015-ben láthattunk jelentősebb mértékű részleges napfogyatkozást. Október 25-én a napkorong 27,8–38,6 százalékát takarja ki a Hold, és az északkeleti határon élők láthatják a nagyobb „harapást”. A félárnyék 8:58:10-kor érinti az Atlanti-óceán vizeit Izlandtól északra 30 kilométerre.

11:00:04-kor van a fogyatkozás maximuma, a Nap 82 százaléka takarásban van. A félárnyék fokozatosan délre és keletre mozdul, de zsugorodása közben még beteríti az Arab-félszigetet, Iránt, Afganisztánt, Pakisztánt és Indiát. A félárnyék 13:02:08-kor hagyja el a Föld felszínét az Arab-tenger közepén.

Budapestről nézve a fogyatkozás 11:17:50-kor kezdődik. A fogyatkozás közepén, 12:25:00-kor a fogyatkozás nagysága 0,44 magnitúdó, a napkorong 32,66 százaléka van takarásban, a Nap 30,3 fok magasan látszik a horizont felett. Ilyen mértékű napfogyatkozás során a napfény még nem csökken észrevehetően. A fogyatkozásnak 13:32:57-kor van vége számunkra. Hazánk más településeiről nézve a jelenség kontaktusidőpontjai ettől néhány perccel térnek el.

A fogyatkozás megfigyelésekor fontos, hogy nem szabad szabad szemmel nézni. A Nap képét kivetíthetjük egy ernyőre is, így egyszerre többen vizsgálhatják a jelenséget. A távcsőboltokban kapható napfóliából szűrőt készíthetünk, amelyet távcsövünk objektívje elé szerelve teljes biztonsággal észlelhetünk.

Léteznek speciális napprizmák is (Herschel-prizma), amelyekkel szintén biztonságos a megfigyelés. A leglátványosabb képet a H-alfa naptávcsövek nyújtják (Lunt, Coronado), amelyekben nem csupán a fogyatkozás fázisait, hanem a naplégkör igen látványos jelenségeit is jól láthatjuk. Léteznek napfogyatkozás-néző papírszemüvegek is, amelyek a szabadszemes, távcső nélküli megfigyeléshez alkalmasak. Amennyiben nem tudunk ilyet beszerezni, az ívhegesztéshez használt hegeszőüvegeket ajánlunk (14-es fokozat).