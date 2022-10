Ahhoz, hogy egy autó kigyulladjon, még menni se kell vele, hiszen az akkumulátor akkor is áram alatt van, ha áll a kocsi. Az állásban is elmerevednek vetemednek a kopott, eldörzsölődött vezetékek. A törött vezeték pedig hozzáérhet a karosszériához, ahol szikra keletkezik, és már meg is van a baj.