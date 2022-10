Stenge Csaba hadtörténész, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója Budapesten, a Stefánia Palotában október 23. alkalmából a társadalmi szervezetek részére megrendezett ünnepségen vehetett át egy rangos posztumusz elismerést néhai Dániel László hadnagy Chilében élő családja nevében, adta hírül Facebook oldalán Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára.

A II. világháborúban, a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály állományában tanúsított hősies magatartása, egykori bátorsága, önzetlen helytállása, a haza és embertársainak védelme érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége, valamint a Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak szervezetei érdekében végzett áldozatos munkája elismeréséül ítélték oda neki Nemzeti Ünnepünk alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozatát.

B. Stenge Csaba terjesztette fel a kitüntetésre néhai Dániel Lászlót. Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára közösségi oldalán számolt be a hírről. A posztban B. Stenge Csaba kifejtette:

- Sokat dolgoztam rajta, de végre ez is megvalósult…. Az elismerést jómagam mint felterjesztő vettem át a család nevében is, természetesen azonnal eljuttatom a kitüntetést a hozzátartozóknak Chilébe. Ezúton is szeretném megköszönni a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek a támogatást és a kitüntetés adományozását. Fogok még Dániel Laci bátyámról - aki két éve hunyt el és jövő hónapban lesz a születésének 100. évfordulója - egy külön könyvet is írni.