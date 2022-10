Annak érdekében, hogy a kihelyezett halak megtalálják életterüket, a telepítések környékén, illetve azt követően – néhány napig – tilos volt pecázni.. Mivel a most telepített halak között akadnak 35 centinél kisebb példányok is, így a halőri szolgálat a tilalom lejárta után fokozott figyelemmel kíséri majd a horgászok tevékenységét. Az ideiglenes tilalmi övezetről a szövetség részletes, térképes tájékoztatást is közzé tett a honlapján.

Több helyszínen engedték a halakat a Dunába

Fotós: Kovács Gergely

A telepítés során 3,2 tonna, úgynevezett háromnyaras és 2,6 tonna kétnyaras ponty került a folyóba. A háromnyaras pontyok átlagos súlya eléri a 2,2 kilót. Az akciót az országos horgászszövetség támogatása tette lehetővé, ez a program az őshonos halfajok telepítését segíti elő.

Fotós: Kovács Gergely

A KEMHESZ, mint a megyei Duna szakasz kezelője céljai között szerepel, hogy megőrizze vizeink élővilágának sokszínűségét, az abban lévő fajok változatosságát. Miközben a telepítések hozzájárulnak, hogy az egyre növekvő létszámú horgásztársadalom számára biztosítsák a fogás élményét, az aktív kikapcsolódást.